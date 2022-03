Wismar : Draußen-Plätze vor Restaurants und Cafés schon jetzt heiß begehrt

Die Luft riecht nach Frühling, die Sonne wärmt das Gesicht. Die ersten Stühle und Tische stehen vor den Restaurants und Cafés in Wismar. Für die Gastronomen gelten weiterhin Sonderregeln.

Wismar | Wer einen Platz in der Sonne ergattern kann, der tut das. Ob Café, Restaurants oder Rathaustreppen – an diesen ersten wirklichen Frühlingstagen füllen sich die Plätze vor den Lokalen so langsam wieder mit Tisch und Stuhl. Auch Alen Durdic bereitet sich nach der Winterpause auf die Wiedereröffnung seines Cafés vor. Den Antrag auf die Sondernutzung der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.