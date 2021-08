Nordwestmecklenburg : Freude über Ehrennadeln in Gadebusch und Grambow

Gerhard Schotte und Detlef Bolte werden für ihr besonderes gesellschaftliches Engagement geehrt

Gadebusch/Grambow | Ehre, wem Ehre gebührt: Einem Gadebuscher Urgestein und dem „König der Bienen“ aus dem Bienen-Dorf Grambow wurde am Dienstagabend in Wismar die Ehrennadel des Landkreises Nordwestmecklenburg verliehen. Dr. Gerhard Schotte und Detlef Bolte sowie drei weitere Preisträger wurden damit für ihr besonderes gesellschaftliches Engagement in den vergangenen Ja...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.