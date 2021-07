Feuerwehreinsatz : Etwa 25.000 Quadratmeter Feld bei Sande gehen in Flammen auf

Etwa 50 Feuerwehrmänner von fünf Freiwilligen Feuerwehren waren im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen.

Sande | Am Ende blieb auf dem Feld eine großer schwarzer Fleck übrig. Etwa 25.000 Quadratmeter Feldfläche hat das Feuer, das in Sande bei Ziethen im Herzogtum Lauenburg am Sonnabendmittag, wütete auf dem Gewissen. Um 14.22 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Ziethen alarmiert. Als die Einsatzkräfte ankamen, brannte das Feld lichterloh, die Rauchwolke war mehr...

