Gadebusch : Feuer zerstört Schloss-Plakat am Wartehäuschen Rehnaer Straße

Wenige Tage, nachdem Buswartehäuschen mit Gadebuscher Ansichten verschönert wurden, musste die Feuerwehr am Montag zu einem Brand ausrücken. Die Polizei ermittelt.

Gadebusch | In der Stadt Gadebusch ist ein Buswartehäuschen möglicherweise erneut zum Ziel von Vandalismus geworden. So war in der Rehnaer Straße eine Werbewand mit der Ansicht des Gadebuscher Schlosses in Brand geraten. Durch die Hitzeentwicklung könnte zudem eine Scheibe der Haltestelle mit beschädigt worden sein. Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht ...

