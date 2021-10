Gebietstausch von 1945 : Filmabend mit Diskussionsrunde auf dem Gadebuscher Schlossberg

Zurück in die Vergangenheit können sich Geschichtsinteressierte in Gadebusch begeben. Dort wird der DDR-Film „Wieviel Erde braucht der Mensch?“ gezeigt. Darin geht es um ein Dorf im Jahr 1945.

Gadebusch | Film ab! In der Aula auf dem Gadebusch Schlossberg findet am Freitag, 15. Oktober, von 19 Uhr an ein Filmabend mit anschließender öffentlicher Diskussionsrunde statt. Gezeigt wird aus Anlass der Wanderausstellung „Ich weiß wohl, vor wem ich fliehen soll, aber nicht zu wem“ der DDR-Film „Wieviel Erde braucht der Mensch?“ aus dem Jahr 1967. Der Gebie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.