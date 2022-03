Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge : Unternehmerinnen aus Rehna sammeln beim Flohmarkt Spenden

Kleidung, Kosmetikartikel und Spielzeug – all das wird am Sonntag im Rehnaer Lindenhof gegen einen kleinen Preis verkauft. Auch Bratwurst und Waffeln wird es geben. Der Erlös kommt Geflüchteten aus der Ukraine zugute.

Rehna | Die Unternehmerinnen der Stadt Rehna engagieren sich wieder. Diesmal unterstützen sie die Flüchtlingshilfe in der eigenen Region. Am Sonntag werden sie im Rehnaer Lindenhof einen Flohmarkt durchführen, dessen Einnahmen den gut 20 in Rehna und Umgebung untergebrachten Ukrainern zugutekommen soll. Auch interessant: Schlagsdorf startet Spendenak...

