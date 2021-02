Dorf Mecklenburg : Frau bei Scheunenbrand leicht verletzt

Bei einem Feuer in Dorf Mecklenburg ist am Dienstagabend hoher Sachschaden entstanden. Ein Haus ist nun unbewohnbar.

Dorf Mecklenburg | Bei einem Scheunenbrand in Dorf Mecklenburg ist ein Sachschaden in Höhe von 300 000 Euro entstanden. Die Scheune war am Dienstagabend aus bislang ungeklärter Ursache abgebrannt, wie die Polizei mitteilte. Durch die Rauchentwicklung wurde ein angrenzende...

