Grevesmühlen: Frau angefahren - Polizei sucht Zeugen

08. Juni 2020, 13:56 Uhr

Am 30. Mai ereignete sich gegen 11:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Norma-Marktes in der Klützer Straße in Grevesmühlen. Wie die geschädigte 60-jährige Frau aus dem hiesigen Landkreis der Polizei mitteilte, habe sie ihren Einkaufwagen zurückbringen wollen, als sie von einem Pkw, der rückwärts aus einer Parklücke herausfuhr, angefahren worden sei. Sie sei daraufhin gestürzt und habe sich verletzt. Der unbekannte Fahrer, ein älterer Herr mit Hut, so die 60-Jährige, habe sich vom Unfallort entfernt, obwohl er durch eine Zeugin auf den Unfall aufmerksam gemacht wurde.

Die Kriminalpolizei in Grevesmühlen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03881/720 0 zu melden.