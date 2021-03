Gadebusch : Museum begrüßt wieder Gäste

Abstands- und Hygieneregeln sind weiter einzuhalten.

Gadebusch | Das Museum in Gadebusch begrüßt ab sofort wieder Gäste. Die Einrichtung in der Münzstadt ist derzeit mittwochs bis freitags jeweils von 10 bis 15 Uhr geöffnet, teilte Museumsmitarbeiter Gerald Brincker am Montag mit. Beim Besuch des Hauses an der Amtsstraße sind nach wie vor die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Und es muss ein Mund-Nase-Schutz...

