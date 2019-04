Gadebusch : Ostermarkt am Wochenende

von svz.de

03. April 2019, 05:00 Uhr

Die ersten Eier sind bemalt, die ersten Osterhasen wurden schon gesichtet – in der Museumsanlage Gadebusch wird bereits der Ostermarkt am Sonnabend, 6. April, zwischen 13 und 17 Uhr geplant. Der findet auf dem Gelände der Museumsanlage statt. Neben dem Verkauf von Dekoration können sich die Gäste an selbstgebackenem Kuchen erfreuen, frische Eier und sonstige Leckereien genießen und den Kindern beim Basteln zuschauen. Und wer von den Kleinen auch nach dem Fasching nicht vom Schminken die Nase voll hat, kann sich beim Ostermarkt schminken und so verwandeln lassen. Jetzt ist nur noch auf gutes Wetter zu hoffen, dann steht dem Vergnügen nichts im Wege.