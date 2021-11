Gadebusch : Pyramide wartet auf gutes Wetter

Gadebuscher Hobbybastler Klaus Ortmann will endlich riesige Pyramide vor der Tür leuchten lassen

Gadebusch | Jeden Morgen schaut der Gadebuscher Klaus Ortmann gebannt in den Himmel. Regnet es, scheint die Sonne, wie stark ist der Regen? Der Grund dafür: Der 77-Jährige will endlich seine selbstgebaute und mehr als zwei Meter hohe Holzpyramide vor seine Haustür in der Jarmstorfer Straße stellen. Das war bisher nicht möglich. Wind und Regen würden das hölzerne ...

