Gadebusch : Burgsee-Schwäne sind wieder im Wasser

Das Ende der „Eiszeit" ist gekommen und lockt Vögel wieder in ihr angestammtes Gewässer.

Gadebusch | Die Burgsee-Schwäne von Gadebusch sind wieder in ihrem Element, dem Wasser. Denn nach dem Einsetzen des Tauwetters ist es mit der „Eiszeit“ auf dem Gadebuscher See so gut wie vorbei. Ein anderes Bild hatte sich noch vor wenigen Tagen zwischen Gadebus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.