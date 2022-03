Gadebusch : Arbeitsgruppe will Verbesserung der Lebensqualität für Senioren

Vier Frauen und vier Männer haben sich in Gadebusch ins Zeug gelegt. Denn sie wollen die Lebensqualität für Senioren sowie Menschen mit Handicap verbessern. Und das nicht nur in der Stadt, sondern auch in den Ortsteilen.

Gadebusch | „Wir schaffen das!" Diesen Satz der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel haben sich offenbar auch einige engagierte Einwohner aus Gadebusch und Umgebung zu eigen gemacht. Denn sie möchten die Lebensqualität für Senioren sowie Menschen mit Handicap verbessern. Also machten sie sich an die Arbeit, um ein entsprechendes Konzept zu erstellen. Auch ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.