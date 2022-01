Gadebusch : Freizeitfußballer spenden tausende Euro für kranke Kinder

Passionierter Sportverein Gadebusch organisiert trotz hoher Corona-Auflagen 10. Benefiz-Hallenturnier

Gadebusch | Zum zehnten Mal lud der Passionierte Sportverein PSV aus Gadebusch zu einem Benefiz-Freizeitfußballturnier in die Sporthalle am Gadebuscher Gymnasium ein. Zu Gunsten des Fördervereins der Kinderklinik Schwerin waren in neun Turnieren bisher mehr als 33.000 Euro zusammengekommen. Alleine 2019 hatten Sponsoren, Fußballer und Zuschauer über 9000 Euro ges...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.