Sport- und Erholungszentrum Berlin : Von Anfang an dabei: Gadebuscher erinnert sich an Job im SEZ

Das Sport- und Erholungszentrum in Berlin war noch eine Baustelle, als Klaus Leuchtemann dort 1981 als junger Koch seinen Job antrat. Noch heute erinnert sich der Gadebuscher gern an die Zeit.

Gadebusch, Berlin | Auf dem Tisch im Frühstücksraum im Hotel Christinenhof liegt eine rote Mappe. „Ist das alles? – Ja! Die große Kiste habe ich nicht gefunden. Keine Zeit!“ Klaus Leuchtemann winkt ab. Setzt sich, bestellt zwei Kaffee. Das, was in der Kiste liegt, hat Leuchtemann noch in Kopf und Herz. Gadebuscher beginnt noch vor Fertigstellung im SEZ „Das waren...

