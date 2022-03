Hilfsaktion in Gadebusch : Schüler sammeln Schrott und Geld für Geflüchtete aus der Ukraine

Die Schüler der Heinrich-Heine-Schule Gadebusch rufen zur Spenden- und Schrottsammelaktion zugunsten von Betroffenen des Krieges in der Ukraine auf.

Gadebusch | Egal ob ausrangierte Fahrräder, alte Drahtzäune oder Eisenträger: Auch in diesem Frühjahr ruft die Heinrich-Heine-Schule Gadebusch wieder dazu auf, sich an der Schrottsammelaktion zu beteiligen. Aufgrund der aktuellen Lage in der Ukraine wird die Aktion in diesem Jahr erweitert stattfinden. Lesen Sie auch: Schüler rufen zum Schrottsammeln auf...

