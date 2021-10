103 Unfälle in 18 Tagen : Fuß vom Gas: Die Gefahr der Wildunfälle steigt

Nahezu täglich ereignen sich derzeit wieder Wildunfälle in Nordwestmecklenburg. So gab es bislang 103 Unfälle dieser Art seit Monatsbeginn. In einem Fall verendete ein kapitaler Hirsch auf der A20 bei Neukloster.

