Krembz : Gemeinde räumt auf und startet Frühjahrsputz

Jahr für Jahr muss auch die Gemeinde Krembz illegal entsorgten Müll wegräumen. Am 10. April ist es wieder soweit.

Krembz | Auch in Zeiten der Corona-Pandemie soll es in der Gemeinde Krembz einen Frühjahrsputz geben. Dieser findet am Sonnabend, 10. April, von 9 Uhr an unter Einhaltung der Hygienestandards statt. Wer individuell Müll sammeln will, kann auch zu einer anderen Uhrzeit damit starten. Container werden sowohl in Krembz als auch in Stöllnitz und Groß Salitz aufges...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.