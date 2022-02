Großgewerbegebiet Kritzow : Im Juni sollen die Bagger für die Erschließung anrollen

20 Millionen Euro investiert die Hansestadt Wismar in das Gewerbegebiet Kritzow/Hornstorf. Die Ausschreibung für die Erschließung des Areals geht in die Schlussphase.

Kritzow/Hornstorf | Großbaustelle Kritzow/Hornstorf: Von Juni an sollen im künftigen Großgewerbegebiet die Bagger rollen. So steht es in den Ausschreibungsunterlagen für die Erschließung des Areals. Neue Kreuzung für Anbindung an A20 Gebaut werden demnach unter anderem Fahrbahnen und Gehwege, Schmutz- und Entwässerungsanlagen, ein Regenrückhaltebecken sowie eine ne...

