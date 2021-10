Neue 18-Loch-Anlage : Golfplatz in Hohen Wieschendorf soll bald auch Kinder ansprechen

Am 31. Oktober wird die neue 18-Loch-Anlage auf dem 47 Hektar großen Gelände eröffnet. In Zukunft will der Investor zudem eine Kinder-Golfakademie starten.

Hohen Wieschendorf | Nicht mal ein halbes Jahr ist es her, da wurde das neue Feriendomizil in Hohen Wieschendorf eröffnet. Doch der Investor, Hamid M. Farahmand, startete gleich das nächste Projekt und spendierte dem nebenstehenden Golfplatz ein neues Gewand. Am 1. August wurde die erste Neun-Loch-Anlage fertig. Am 31. Oktober wird nun die 18-Loch-Anlage folgen. Weiter...

