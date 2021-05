Landkreis Nordwestmecklenburg : Anica Hardler-Tonn ist die neue Kultur- und Bildungschefin

Anica Hardler-Tonn leitet den Kultur- und Fachdienst im Nordwestkreis. Zuletzt war sie im Schweriner Gesundheitsministerium tätig.

Wismar | Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat eine neue Kultur- und Bildungschefin. Seit dem 1. Mai leitet Anica Hardler-Tonn, die in Proseken wohnt, den Fachdienst Bildung und Kultur. Ihr Büro hat die 36-Jährige in der Malzfabrik in Grevesmühlen. Hardler-Tonn folgte auf Eike Albrecht, der seit einigen Monaten den Fachdienst Soziales an den Standorten Wismar ...

