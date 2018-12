Grevesmühlen : Feuer zerstört Auto

Während der Fahrt fing das Auto plötzlich an zu brennen.

von Michael Schmidt

11. Dezember 2018, 17:45 Uhr

Schock für einen Autofahrer in der Stadt Grevesmühlen. Sein Wagen fing Dienstagnachmittag während der Fahrt Feuer und ging in Flammen auf. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Das Auto ist hingegen ein Fall für die Schrottpresse, es wurde komplett zerstört. Die Feuerwehr geht von einem technischen Defekt aus, der zu dem Brand geführt haben könnte.