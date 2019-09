Grevesmühlen : Utechter wird neuer Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Nordwestmecklenburg

Am Freitagabend wurde der Utechter Heinz Hinzmann zum Nachfolger vom Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbands Nordwestmecklenburg, Torsten Gromm, gewählt.

27. September 2019, 21:19 Uhr

Der Kreisfeuerwehrverband Nordwestmecklenburg hat einen neuen Vorsitzenden. So wurde am Freitagabend der Utechter Heinz Hinzmann zum Nachfolger von Torsten Gromm gewählt. Der 58-jährige Hinzmann konnte bei der Wahl in der Grevesmühlener Malzfabrik 90 Ja-Stimmen auf sich vereinen. 46 Stimmen entfielen auf den 37-jährigen Kandidaten Reiner Maas aus Lützow.

Der bisherige Verbandschef Torsten Gromm aus Klütz war aus persönlichen Gründen von dieser Funktion zurückgetreten.