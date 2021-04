Groß Rünz / Carlow : Jungpflanzen und Saatgut für Schulgärten

Beim Bildungsprogramm „Gemüse-Ackerdemie“ sind schon fünf Lernorte aus Nordwestmecklenburg dabei.

Groß Rünz/Carlow | Mangold, Palmkohl, Romana-Salat, Fenchel, Rote Bete, Kohlrabi: Jungpflanzen dieser und weiterer Gemüsearten, die Biogärtnerin Marie Runge mit Unterstützung von Felicitas Uhl am Donnerstag auf dem Eschenhof in Groß Rünz sortiert und gepackt hat, werden Kinder in wenigen Tagen in die Erde stecken. Die Mädchen und Jungen nehmen am Programm „Gemüse-Ackerd...

