WC-Gebäude mit Info-Point : Hansestadt Wismar erhält 293.000 Euro für öffentliche Toiletten

Für den Bau eines Sanitärgebäudes mit einem Info-Point für Touristen übersandte das Innenministerium den Förderbescheid an Bürgermeister Thomas Beyer.

Wismar/Schwerin | Mit rund 293.000 Euro Städtebaufördermitteln unterstützt das Landesbauministerium ein weiteres Vorhaben der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Altstadt“ der Hansestadt Wismar: Für den Bau eines Sanitärgebäudes mit einem Info-Point für Touristen an der Turmstraße, übersandte das Innenministerium in Schwerin an Bürgermeister Thomas Beyer den Förderbescheid...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.