Aprilscherz aus Lützow : Hebt die Feuerwehr mit eigenem Rettungshubschrauber ab?

Top-Nachricht am 1. April: Das Land investiert 15 Millionen Euro in einen Rettungshubschrauber für die Feuerwehr Lützow.

Lützow | Passend zum 1. April sorgt die Freiwillige Feuerwehr Lützow für eine der Top-Nachrichten in Mecklenburg-Vorpommern. So kündigten die Brandschützer in dem Sozialen Netzwerk Facebook an, einen eigenen Rettungshubschrauber in Betrieb zu nehmen. „Monatelang haben unsere Kameraden die Pilotenausbildung absolviert, um die Voraussetzungen zu erfüllen“, he...

