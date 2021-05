Rehna braucht mehr Geld : Steuern für Grundstücksbesitzer und Firmen erhöht

Immer mehr Kommunen müssen ihre Steuern erhöhen – so auch Rehna. Die Stadt Gadebusch ist als nächstes an der Reihe.

Rehna | Auf Grundstücksbesitzer und Firmen kommen in Rehna höhere Steuern zu. So werden die Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer 2021 angehoben. Den entsprechenden Beschluss fasste die Stadtvertretung. Die Kommune erhofft sich von dieser durchaus umstrittenen Entscheidung finanzielle Mehreinnahmen. So sollen durch die höhere B...

