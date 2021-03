Nordwestmecklenburg : Einhorn zwingt Lokführer zur Notbremsung

Ein kurioser Fall in den Gleisen Nordwestmecklenburgs. Da staunten sogar die Polizisten

Bad Kleinen | Kuriose Vorfälle ereignen sich auch auf den Bahnstrecken Nordwestmecklenburgs hin und wieder. So wie etwa die im Jahr 2017 entlaufene Herde mit 80 Kühen am Stellwerk in Menzendorf, die damals für eine Streckensperrung sorgte. Nun kommen sogar die Polizisten ins Staunen: ein Einhorn im Gleisbett. Gibt es nicht? Scheinbar schon. Einhorn entpuppt sich...

