Dorf Mecklenburg : Erste Lese auf Nordwestmecklenburgs einzigem Weinberg

In wenigen Monaten soll der erste Wein von Juliane und Wolfgang Dähn aus Dorf Mecklenburg fertig sein.

Dorf Mecklenburg | Endlich ist es soweit: Vor zweieinhalb Jahren pflanzten Juliane und Wolfgang Dähn fünf Rebsorten auf ihrem Weinberg in Dorf Mecklenburg. Nun ernten sie im wahrsten Sinne die Früchte ihrer Arbeit. Auch zehn fleißige Helfer aus der Familie und dem Freundeskreis sind an diesem Samstagmorgen früh aufgestanden, um die Jungfernlese des einzigen Weinbergs in...

