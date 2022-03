Krankheitsbedingte Ausfälle : KfZ-Zulassungsstelle in Wismar für eine Woche geschlossen

Die Zulassungsstelle in Grevesmühlen bleibt hingegen weiterhin geöffnet.

Wismar/Grevesmühlen | Aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen bleibt die Zulassungsstelle des Landkreises Nordwestmecklenburg in Wismar in der Woche von Montag, 14. März, bis Freitag, 18. März, geschlossen. Facebook Iframe Die Zulassungsstelle in Grevesmühlen steht jedoch weiterhin zur Verfügung. An dieser Stelle bittet die Zulassungsstelle um Verständnis für en...

