Biosphärenreservat : Kita Spielhaus in Schlagsdorf wird ausgezeichnet

Grund dafür ist eine langjährige Partnerschaft mit dem Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe.

Schlagsdorf | Zwar gibt es weiterhin Probleme aufgrund eines Wasserschadens in dem Neubau der Kindertagesstätte in Schlagsdorf. Dennoch soll die Kita Spielhaus am 26. Oktober ausgezeichnet werden und zwar für eine langjährige Partnerschaft. Weiterlesen: Nach Wasserschaden: Neubau bleibt noch für Wochen gesperrt Ende Oktober wird die Einrichtung als so genannt...

