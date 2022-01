Winterkleidung ist Mangelware : Hilferuf aus der Kleiderbörse Gadebusch

Die Kleiderbörse des Arbeitslosenverbandes Gadebusch benötigt dringend Winterkleidung. Ganz oben auf der Bedarfsliste stehen Sachen für Kinder.

Gadebusch | Auch im neuen Jahren ist die Kleiderbörse in Gadebusch auf Unterstützung angewiesen. So werde derzeit dringend Winterkleidung benötigt, sagt Rosemarie Grau vom Arbeitslosenverband. „Wir brauchen vor allem Schuhe, aber auch Jacken und Hosen für Kinder", so Grau. Kleiderbörse ist täglich von 9 Uhr an geöffnet Wer Sachen spenden möchte, kann diese ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.