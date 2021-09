Pläne für Gadebuscher Ortsteil : Wohngebiet für ältere Menschen könnte in Güstow entstehen

In dem Gadebuscher Ortsteil steht ein Grundstück im Kiebitzweg zum Verkauf. Eine Firma aus Königswinter am Rhein kann sich vorstellen, dort mehrere Eigenheime zu errichten. Doch die Verhandlungen sind schwierig.

Gadebusch | Der Kiebitzweg in Güstow: Dort steht eine einstige Bauernstelle zum Verkauf. Eine Lübecker Immobilienfirma hat das Angebot im Internet inseriert, preist das Areal in dem Gadebuscher Ortsteil mit Drohnenaufnahmen an. Doch auf einen Erschließungsträger wartet man in Gadebusch bislang vergeblich. Dabei hatte die Stadt für die Entwicklung des Gru...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.