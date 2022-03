Pandemiefolgen : Kliniken und Krankenhäuser im Landkreis NWM kämpfen mit Corona

Die Pandemie-Lage bereitet Krankenhäusern und Kliniken in Nordwestmecklenburg zunehmend Probleme. Einer hohen Zahl von Patienten mit Corona stehen quarantänebedingte Personalausfälle gegenüber.

Ratzeburg/Wismar | Personalausfälle, Überlastung und organisatorische Schwierigkeiten. Mit diesen Problemen haben Kliniken und Krankenhäuser in Ratzeburg und Wismar zu kämpfen. In kaum einer Branche machen sich die steigenden Corona-Zahlen stärker bemerkbar als im Gesundheitswesen. So kommt es im DRK-Krankenhaus Mölln-Ratzeburg zu Einschränkungen und Personallücken. ...

