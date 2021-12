Kneese : Weihnachtsmann empfängt Kinder in Kneese

Vor dem Dorfgemeinschaftshaus findet eine kleine Feier mit warmen Getränken und Feuerschale statt.

Kneese | Der Kultur- und Sportverein Kneese lädt am Sonnabend, 11. Dezember, an das Dorfgemeinschaftshaus im Ort ein. Nach den vielen Absagen von Veranstaltungen in den vergangenen Monaten wird es nun endlich wieder ein Stelldichein für die Einwohner geben. Zudem kommt auch noch der Weihnachtsmann vorbei, wie der Kultur- und Sportverein mitteilte. Auch der wil...

