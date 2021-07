Nordwestmecklenburg : Kreis will Schulen mit Lüftungs- und Messgeräten ausstatten

In Zeiten von Corona setzt auch der Landkreis Nordwestmecklenburg künftig auf mobile Luftfilter und CO2-Messgeräte. Diese sollen in Schulen, die in der Trägerschaft des Landkreises sind, zum Einsatz kommen.

Gadebusch | Schnellstmöglich sollen CO2-Messgeräte beschafft werden, damit Klassenräume möglichst zeitnah mit diesen Geräten ausgestattet werden können. Das kündigt der Landkreis Nordwestmecklenburg an. Darüber hinaus sollen in Räumlichkeiten mobile Lüftungsgeräte aufgestellt werden, in welchen aus baulichen Gründen kein Stoß- oder Querlüften möglich ist. Hier...

