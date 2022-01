Baustellen-Streit : Landesbehörde weist Radweg-Kritik aus Neu Bauhof zurück

Baumaßnahme sorgt seit Wochen bei Anwohnern für Unmut

Neu Bauhof | Die frohe Kunde: Der Radweg in Neu Bauhof wird noch in diesem Quartal fertig. Die hoffnungsvolle Botschaft: Um die zerfahrene Bankette wird sich gekümmert. Und die weniger gute Nachricht: Die neue Treppe zum Grundstück von Gerd Luckmann bleibt, wie sie ist. Einwände von Anwohnern, in die Planung des in die Kritik geratenen Radwegbaus nicht eingebunden...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.