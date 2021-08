Genehmigung fehlte : Landkreis ordnete das Entfernen von Verkehrszeichen in Stove an

Für Wirbel hatte in der vergangenen Woche das Verschwinden von Verkehrszeichen in Stove gesorgt. Inzwischen ist klar, dass keine Diebe in dem Carlower Ortsteil am Werk waren.

Stove | Nach dem Verschwinden von „Anlieger frei“-Schildern im Bereich des Stover Schulwegs kann ein Diebstahl der Verkehrszeichen mittlerweile ausgeschlossen werden. Stattdessen hatte der Landkreis Nordwestmecklenburg angeordnet, diese Verkehrszeichen zu entfernen. Das teilte der Landkreis auf Anfrage unserer Zeitung mit. Zur Begründung heißt es von Seite...

