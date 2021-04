Lützow : 200 neue Vogelkirschen an der Bundesstraße 104

Mitarbeiter der Wedendorfer Firma Siedenschnur setzen die Bäume zwischen Gadebusch und Schwerin in die Erde.

Lützow | Mitarbeiter der Wedendorfer Firma Siedenschnur Garten- und Landschaftsbau sind derzeit dabei, 200 Bäume an der Bundesstraße 104 zwischen Gadebusch und Lützow sowie zwischen Lützow und Schwerin-Friedrichstal in die Erde zu setzen. Damit sind zum Beispiel Ronny Bellmann und Sven Wille beschäftigt. Bäume füllen Lücken an der Straße Nachdem ältere B...

