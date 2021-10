Lützow : Feuerwehr lädt zu Herbstfeuer und Bratwurst ein

Einsatzkräfte sichern sich nach Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen ab

Lützow | Die Freiwillige Feuerwehr Lützow wird in diesem Jahr wieder ein Herbstfeuer organisieren. Am Sonnabend, 23. Oktober, wird es auf der Freifläche am Gewerbegebiet wieder lichterloh brennen, natürlich unter Aufsicht der Einsatzkräfte. Los geht es um 17 Uhr und dabei kann wieder nach Herzenslust erzählt und gegessen werden. Immerhin sorgt die Feuerwehr fü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.