Freiwillige Feuerwehr : Lützower Brandschützer freuen sich auf den Neubau

Das Feuerwehrgebäude im Ort soll im Sommer fertiggestellt werden. Der Nutzung in ein paar Monaten fiebern die Kameraden bereits entgegen.

Lützow | Noch steht ein Gerüst am Gebäude und Handwerker arbeiten fleißig an allen Ecken. Nach einigen Unwägbarkeiten, mit denen bei einem Umbau immer zu rechnen ist, sind die Hoffnungen der Lützower Feuerwehr nicht ganz unbegründet, noch im Laufe dieses Jahres endlich den neuen Sozialtrakt und die Schulungsräume mit Leben, Möbeln und Rüstzeug zu füllen. We...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.