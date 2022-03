Gadebusch : Männer diskutieren nach Landrat-Absage über die Ukraine

Neuer Termin für Männerbrunch nach Absage durch aktuelle Ukrainehilfe.

Gadebusch | Obwohl Landrat Tino Schomann seinen Termin im Rahmen des am Sonnabendmorgen stattfindenden Gadebuscher „Männerbrunch“ absagte, blieb auch im Pfarrhaus der Ukraine-Konflikt das vorherrschende Thema in der reinen Männerrunde. Schomann hatte kurzfristig abgesagt, da Entscheidungen und Hilfen in Sachen Flüchtlingshilfe dringend erforderlich sind. Dafür ve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.