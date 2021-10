Nordwestmecklenburg : Märchenhafte Führung für Kinder durch das Schloss Gadebusch

Für zwei Taler können Kinder in Gadebusch demnächst an einer märchenhaften Schlossführung teilnehmen. Anmeldungen dafür sind ab sofort möglich.

Gadebusch | Ein besonderes Angebot für Kinder und Märchenfans wird es am Sonntag, 17. Oktober, in der Stadt Gadebusch geben. Dann bietet das Team der Museumsanlage den Besuch eines „Märchenschlosses“ an. Treffpunkt dafür ist um 14 Uhr an der Museumsanlage. Anmeldungen sind ab sofort unter der Telefonnummer 03886/211160 oder per E-Mail an museumsanlage@gadebusch.i...

