Gegen den Krieg : Mahnwache in Wismar für Frieden in der Ukraine

Mit Liedern und Gedichten haben in Wismar Teilnehmer ihren Wunsch nach Frieden in der Ukraine bekundet. Rund 250 Menschen waren dem Aufruf gefolgt.

Wismar | „Mahnwache für einen schnellen Frieden“ steht auf dem Schild, das am Donnerstagabend am Geländer der Wasserkunst auf dem Markt in Wismar hängt. Daneben die Farben der Ukraine. Das können Sie tun: Hilfe für Menschen aus der Ukraine: Hier können Sie spenden Hoffnung auf Friedensgespräche Die Hoffnung darauf legt Sofia Milyavska in die Gespräche...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.