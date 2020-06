Wismar : Mann mit Stichwunde gefunden

Die Polizei fasst einen 22-jährigen Tatverdächtigen.

Avatar_prignitzer von Winfried Wagner/dpa

02. Juni 2020, 11:03 Uhr

Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag in Wismar einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Schwerin am Dienstag sagte, handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 22-jährigen Mann. Das Opfer sei gegen Mitternacht mit schweren Verletzungen im Freien gefunden worden. Dabei soll das Opfer unter anderem eine Stichwunde erlitten haben. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Weitere Details zur Auseinandersetzung und der Festnahme waren zunächst nicht bekannt.