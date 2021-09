Nordwestmecklenburg : Mit dem Kugelporsche zum Krembzer Straßenflohmarkt

Ein Flohmarkt hat am Wahlsonntag zahlreiche Besucher in Krembz angelockt. Auch Heinz Balkau aus Gadebusch fuhr dorthin und sorgte mit seinem Wagen für Aufsehen.

Krembz | Feilschen, wählen, staunen – das konnten am Sonntag Einwohner des Ortes Krembz. Denn in dem Dorf hatte der „Krembzer Club“ um Rebekka Jost den Wahlsonntag auch für einen Straßenflohmarkt genutzt. Und der lockte hunderte Besucher an. Einer der zahlreichen Gäste ist zum Beispiel Heinz Balkau aus Gadebusch gewesen. Mit einem sogenannten Kugelporsche a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.