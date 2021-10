Wegen eines Knöllchens : Mitarbeiter des Ordnungsamtes Rehna angegriffen

Einem 55-Jährigen gefiel nicht, dass ein Mitarbeiter des Ordnungsamts ein widerrechtliche abgestelltes Auto fotografierte.

Rehna | Tätlich angegriffen worden ist ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes Rehna bei seiner Arbeit. Offenbar sei der Angreifer alkoholisiert gewesen, heißt es aus der Polizeiinspektion Wismar. Der 56-jährige Mitarbeiter des Ordnungsamtes war am Mittwochmittag, wie die Polizei nun melde, mit der Ahndung von Parkverstößen in der Mühlenstraße in Rehna befasst. Der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.