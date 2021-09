Corona in Nordwestmecklenburg : Mobiles Impfteam kommt in die Rehnaer Stadtbibliothek

Am Freitag kann sich jeder ohne Termin gegen Corona schützen lassen. Zum Einsatz kommt der Wirkstoff von Biontech/Pfizer.

Rehna | Eine Bücheroase in Rehna wird am Freitag, 3. September, zum Impfstandort. Denn in der Stadtbibliothek wird ein mobiles Impfteam des Landkreises Nordwestmecklenburg vor Ort sein und Erst- sowie Zweitimpfungen ohne vorherige Terminanmeldung anbieten. Der Rehnaer Amtsvorsteher Andreas Spiewack hofft, dass das Angebot möglichst viele Menschen nutzen we...

