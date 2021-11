Erst-, Zweit- und Drittimpfung : Mobiles Impfteam impft acht Stunden lang in Grevesmühlen

Von 10 bis 18 Uhr wird am Mittwoch, 3. November, in der Mehrzweckhalle am Ploggenseering in Grevesmühlen geimpft.

Grevesmühlen | Das mobile Impfteam macht in Grevesmühlen Halt. Von 10 bis 18 Uhr wird am Mittwoch, 3. November, in der Mehrzweckhalle am Ploggenseering geimpft. Möglich sind sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen mit dem Biontech-Impfstoff sowie Kreuzimpfungen für Personen, die eine Erstimpfung mit dem Astrazeneca-Impfstoff erhalten haben. Auf Wunsch gibt es auch d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.