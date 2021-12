Möllin : Statt der Fritz-Reuter-Bühne kommt eine Jazz-Band ins Rauchhaus

Vorstellung am dritten Advent in Möllin fällt aus. Dafür gibt es eine Woche zuvor Musik.

Möllin | Die Betreiberin des Mölliner Rauchhauses, Stephanie Baack, hat zum zweiten Mal nacheinander den sonst jährlich in der Adventszeit stattfindenden Auftritt der Schweriner Fritz-Reuter-Bühne absagen müssen. Das am dritten Advent geplante Theaterstück in plattdeutscher Sprache muss somit wieder ausfallen. „Bei einer erlaubten Auslastung von nur 30 Prozent...

